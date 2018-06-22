Хорватія – Нігерія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Хорватія та Нігерія зустрінуться 16 червня у Калінінграді на груповому етапі чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Хорватія – Нігерія відбудеться на Калінінград Арені 16 червня о 22:00 у рамках групи D. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Авторитетна британська контора William Hill явним фаворитом поєдинку вважає Хорватію. Коефіцієнт на перемогу команди Даліча складає 1,67. Потенційна звитяга Нігерії оцінюється балом 5,50, а нічия – 3,60.

Інша букмекерська контора – Bwin теж називає хорватів фаворитами протистояння. Коефіцієнт на їхню перемогу дорівнює 1,72. На тріумф Нігерії коефіцієнт 5,65. Імовірність нічиєї оцінюють балом 3,57.

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Збірна Нігерії вийшла на чемпіонат світу-2018 завдяки перемозі у групі B, залишивши позаду команди Замбії, Камеруну та Алжиру.

Що стосується Хорватії, то "картаті" виступали в одній групі з Україною у відборі до ЧС-2018. Хорвати посіли 2 місце в групі, а у плей-офф здолали команду Греції.

Цікаво, що Хорватія та Нігерія ще жодного разу не грали між собою ні в офіційних, ні в товариських поєдинках.