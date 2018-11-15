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Хорватія – Іспанія: стартові склади на матч Ліги націй

20:50 573 Читать на русском
Хорватія – Іспанія: стартові склади на матч Ліги націй
Хорватія – Іспанія: стартові склади на матч Ліги націй

Наставники збірних Хорватії та Іспанії оголосили стартові склади на очний матч Ліги націй УЄФА. У цій новині також лінк на онлайн-трансляцію гри.

Матч Хорватія – Іспанія стартує о 21:45. Гру транслює телеканал "Футбол 2, текстова онлайн-трансляція доступна на "Футбол 24". "Фурія Роха" лідирує у групі 4 Ліги А, однак у збірної Англії на два очка менше. Віце-чемпіони світу повинні перемагати, щоб не вилетіти у нижчий дивізіон.

Хорватія – Іспанія: прогноз на матч Ліги націй

Хорватія: Калініч – Врсалько, Ловрен, Віда, Єдвай – Ракітіч, Брозовіч – Ребіч, Модріч (к), Перішич – Крамаріч

Іспанія: Де Хеа – Роберто, Рамос (к), Мартінес, Альба – Бускетс, Себальйос – Родріго, Сауль, Іско – Аспас

Луїс Енріке після конфлікту викликав до збірної Іспанії опального Альбу та двох новачків на матчі з Хорватією і Боснією

Ліга націй5 тур

Хорватія - Іспанія: Четвер 15 листопада 2018

Хорватія

live 90'
2 : 2
Іспанія
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