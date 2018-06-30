toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛІЯ ФРАНЦІЯ - АРГЕНТИНА Новини ЧС 2018

Хорватія – Данія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

11:20 6 Читать на русском
Хорватія – Данія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018
Хорватія – Данія: прогноз на матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018

Хорватія та Данія зустрінуться у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 в Нижньому Новгороді. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Хорватія – Данія відбудеться 1 липня на стадіоні "Нижній Новгород". Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Німецьке розчарування, Роналду кращий за Мессі та Неймара, користь від VAR. Підсумки групового етапу ЧС-2018

Хорватія розглядається фаворитом зустрічі, а Данії спеціалісти відводять роль андердога. Букмекерська контора William Hill на перемогу балканців в основний час виставила коефіцієнт 1.85. Нічия оцінюється в 3.2, а успіх Крістіана Еріксена та компанії без овертаймів – в 4.75.

На вихід Хорватії в 1/4 фіналу чемпіонату світу можна поставити за 1.4, а на потрапляння Данії у вісімку найсильніших команд планети – за 2.75.

На сайті іншої популярної букмекерської контори Bwin коефіцієнти говорять, що в скандинавів ще менше шансів. Їхню перемогу оцінюють коефіцієнтом 5, тоді як на виграш хорватів пропонують 1.83, а на нічию – 3.3.

ЧС-2018 Данія – Франція: перші "нулі" Мундіалю, гра для власного задоволення обох збірних і спокійний вихід у плей-офф

Несподіваний вихід Данії до чвертьфіналу удостоєний коефіцієнта 2.95. Аналітики очікують, що боротьбу за титул продовжить Хорватія, тому на її потрапляння в 1/4 фіналу дають лише 1.36.

Нагадаємо, що Хорватія зайняла перше місце в групі D, набравши максимально можливу кількість очок. Данія, у свою чергу, без поразок вийшла з другого місця квартету С.

ЧС 20181/8 фіналу

Хорватія - Данія: Неділя 01 липня 2018

Хорватія
до матчу
1
дн
:
9
год
:
36
хв
Данія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Хорватія - Данія Данія Данія Хорватія Хорватія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Уругвай – Португалія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018
    ЧС 2018 — 08:301536 Уругвай – Португалія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018
5
год
:
36
хв
Франція
17:00
Аргентина
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук