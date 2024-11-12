Поєдинок Хорватія U-17 – Україна U-17 відбудеться сьогодні, 12 листопада 2024, на домашньому полі нашого суперника. Стартовий свисток пролунає о 15:30. Дивитися гру наживо можна на YouTube-каналі та прямо в цій новині. Відповідний плейєр знайдете, прогорнувши сторінку трохи нижче.

Збірна України U-17 оголосила заявку на товариські матчі з Хорватією – 9 легіонерів, гегемонія Руха і Шахтаря

Нагадаємо, що підопічні Юрія Мороза успішно подолали перший раунд кваліфікації на Євро-2025. Далі на Україну U-17 чекають другий раунд, який відбудеться навесні. А поки "синьо-жовті" проводять збір у Хорватії, де двічі зіграють з місцевими однолітками, другий матч запланований на 14 листопада.