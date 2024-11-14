У четвер, 14 листопада, юнацька збірна України проведе другий спаринг з хорватськими однолітками. Де дивитись поєдинок, шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Сьогодні, 14 листопада, збірна України U-17 в Рієці зіграє повторний товариський матч з Хорватією. Гра стартує о 12:00 за київським часом. Переглянути матч можна на YouTube-каналі УАФ, або у цій новині на "Футбол 24".

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Нагадаємо, юнацька збірна України (футболісти не старші 2008 року народження) проводить тренувальний збір у Хорватії (з 9 по 16 листопада). У команди було заплановано два спаринги з місцевими однолітками. Перший відбувся 12-го числа й завершився поразкою підопічних Юрія Мороза – 1:2.

До слова, збірна України U-17 виконала завдання в першому кваліфікаційному раунді Євро-2025 (U-17). "Синьо-жовті" посіли друге місце, що дозволило команді вийти до другого етапу відбору, який відбудеться навесні наступного року.

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