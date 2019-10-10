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Хорватія – Угорщина: епічні фейли Кадара призвели до двох пропущених голів його команди

22:49 85 Читать на русском
Хорватія – Угорщина: епічні фейли Кадара призвели до двох пропущених голів його команди
Тамаш Кадар / фото із соцмереж

 Захисник збірної Угорщини Тамаш Кадар невдало провів перший тайм поєдинку кваліфікації до Євро-2020 проти Хорватії.

5’ Лука Модріч
24’ Бруно Петковіч
42’ Бруно Петковіч
 
5’ Лука Модріч
24’ Бруно Петковіч
42’ Бруно Петковіч

Спочатку угорець необдумано ринувся вперед і втратив м'яч, що призвело до разючої контратаки господарів, яку результативним ударом завершив Лука Модріч.

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Провина Кадара у другому пропущеному м'ячі дещо менша. Однак саме Тамаш мав шанс рятувати команду, а заодно і реабілітуватися за перший епізод, але не зумів вибити м'яч, зачепившись об газон.

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Теги
Угорщина Угорщина Відеоновини Євро-2020 Хорватія - Угорщина Тамаш Кадар Тамаш Кадар
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