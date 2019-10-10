Хорватія – Угорщина: епічні фейли Кадара призвели до двох пропущених голів його команди

Іспанія — 21:44 885
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В Реалі знову непорозуміння – Зідан і Перес мають різні пріоритети на зимове трансферне вікно
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Україна – Литва: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 17:30 3477
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Україна – Литва: пряма онлайн-трансляція прес-конференції Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 17:08 1757
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Фонсека поки не вражає в Ромі: старі проблеми португальця, скандальна дискваліфікація та необхідність революціїІталія — 16:22 2597
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"Вечеряв з Ульє, але перехід у Ліверпуль зірвався": Олександр Головко – про Динамо, Зінченка і тренерську кар'єруІнтерв’ю — 12:00 7126