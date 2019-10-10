Хорватія – Угорщина: епічні фейли Кадара призвели до двох пропущених голів його команди

Захисник збірної Угорщини Тамаш Кадар невдало провів перший тайм поєдинку кваліфікації до Євро-2020 проти Хорватії.

Спочатку угорець необдумано ринувся вперед і втратив м'яч, що призвело до разючої контратаки господарів, яку результативним ударом завершив Лука Модріч.

Відбір до Євро-2020: Казахстан вдома поступився Кіпру, Білорусь розписала нічию з Естонією

Провина Кадара у другому пропущеному м'ячі дещо менша. Однак саме Тамаш мав шанс рятувати команду, а заодно і реабілітуватися за перший епізод, але не зумів вибити м'яч, зачепившись об газон.