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Хорватія – Нігерія: післяматчева прес-конференція Даліча

17 червня 01:20 654 Читать на русском
Хорватія – Нігерія: післяматчева прес-конференція Даліча
Лука Модріч і Златко Даліч / Фото: AFP

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч прокоментував перемогу своєї команди над збірною Нігерії (2:0).

"Я хочу привітати свою команду з цією перемогою. Це була складна гра, ми заслужили і досягли потрібного результату – завоювали три очки.

Атмосфера сьогодні на стадіоні була така, ніби ми граємо вдома. Ми знали, що фанатів з Хорватії буде багато, але не думали, що настільки. Присвячую цю перемогу нашим уболівальникам.

Хорватія – Нігерія: післяматчева прес-конференція Рора

Переможців не судять, не має значення, як ти забиваєш – автогол або пенальті, головне, щоб це було чесно. Попереду у нас складний матч проти Аргентини, за яку я вболівав у матчі з Ісландією.

Розслаблятися не треба, треба розуміти, що ми ще не вийшли з групи і треба готуватися до матчу з Аргентиною. Сьогодні наші центральні захисники зіграли без помилок, обидва молодці, я можу їм тільки подякувати. Ми не будемо підлаштовуватися під Аргентину, а покажемо свій футбол і обов'язково приготуємо декілька хитрощів. Ми будемо грати в своє задоволення", – цитує Даліча Чемпіонат.

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