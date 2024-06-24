Хорватія – Італія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Євро-2024
21:14 - Читать на русском
Збірні Хорватії та Італії зустрічаються на груповому етапі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 3-го туру групового етапу Євро-2024 між збірними Хорватії та Італії стартує о 22:00 за київським часом. Поєдинок пройде у Лейпцигу. Телетрансляція доступна на платформі MEGOGO.
Хорватія – Італія: анонс матчу Євро-2024
Стартові склади
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