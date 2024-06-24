Збірна Хорватії в рамках 3-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє з Італією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Збірна Хорватії розчарувала своїх вболівальників, набравши всього одне очко після двох турів. Як наслідок, команда опинилася на дні таблиці, адже у "картатих" ще й найгірша різниця голів. Орієнтуватись на результат у матчі Іспанії проти Албанії сенсу немає – підопічним Златко Даліча необхідно мати мінімум три залікових бали, аби сподіватись на плей-офф. Тобто, необхідно перемагати Італію.

"Перішіч та Брозовіч ускладнять нам життя": Спаллетті – про матч Італії та Хорватії на Євро-2024

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У "Скуадри" ситуація простіша. Чинних чемпіонів Європи влаштує нічия – тоді апеннінці набрали б чотири пункти та посіли другу сходинку в групі В. Втім, у разі поразки від Хорватії збірна опуститься на третє місце, пропустивши "ватрених" уперед. При цьому різниця голів стане від'ємною, а значить шанси на 1/8 фіналу зменшаться.

Такий розклад нагадує ситуацію перед останнім туром у відборі на Євро-2024, коли Україні треба було перемагати Італію, в той час як "адзуррі" влаштовувала нічия. Тоді все завершилось з рахунком 0:0, хоча підопічні Лучано Спаллетті були близькими до провалу. Як буде зараз? Чи здатні його підопічні стримати нинішню збірну Хорватії?

Поки що здається, що здатні. "Скуадра" провалила матч проти Іспанії, завдавши всього один удар проти 16-ти й страждаючи протягом 90 хвилин – тільки диво врятувало італійців від розгрому. І все ж. Під шаленим тиском команда поступилася мінімально, а не як хорвати з їхніми 0:3 за тайм (нехай і не зовсім по грі).

Для розуміння можливостей "адзуррі" більш важливим є поєдинок з албанцями. "Орли" стримали підопічних Златко Даліча, розписавши нічию 2:2 – і не сказати, що рахунок був несправедливим. Італія ж у першому таймі відверто переїхала цю збірну, хоча й пропустила першою. Моментів могло бути й більше, однак малюнок гри виглядав дуже ефектно.

Особливо вражала сміливість центрбеків збірної Італії, адже вони заходили на чужу третину, підтискаючи структуру й комбінуючи. Також подобались переведення від Барелли й дії К'єзи на дриблінгу без простору, та і загалом усі футболісти здорово розуміли й реалізовували ідеї Лучано Спаллеті. Втім, вся ця ідилія несподівано розвіялась по перерві – апеннінці збавили оберти, почали "підсушувати" гру й ледь не втратили очки на останніх секундах.

Ось ця непостійність є характерною проблемою збірної Італії ще з часів відбору до Євро-2024. Схожі історії часто траплялись у відборі до Євро – так було в обох матчах з Україною, з Північною Македонією у Скоп'є та з Англією вдома. Ця нестабільність може дорого коштувати в поєдинку з Хорватією.

Але чи здатні балканці скористатись слабкостями Італії? З огляду на результати, виникають великі сумніви, однак не все так просто. Розгром від Іспанії виявився не зовсім показовим – у "Фурії" залетіло все, однак за тактичним малюнком цікавіше виглядали хорвати. Златко Даліч провалив стартовий план, надавши забагато свободи Фабіану Руїсу, але досить швидко виправив ситуацію.

Хорвати стали перевантажувати центр поля одразу п'ятьма гравцями, а фулбеки сміливо йшли вперед по флангах. Так, це відкривало простір за спинами – і саме цей мінус у тактиці призвів до розгрому – але разом з тим "ватрені" знущались з піренейців в опорній зоні, організовуючи дуже перспективні атаки. Проблемою стала жахлива реалізація, яка проявилась із Албанією.

Там Златко Даліч перекроїв схему, однак перша година зустрічі розчарувала. Колектив не тільки пропустив першим, а й мало що створював до середини другого тайму. Поступово "ватрені" переломили хід гри, забивши два голи – втім, суперника не дотиснули, а наприкінці зустрічі албанці оговтались і відігрались. І як це розуміти?

Виходить, що збірна Хорватії – така ж непостійна, як і Італія. Її стартові плани не працюють (чого не скажеш про "Скуадру"), її атака створює мало моментів і тринькає їх, а оборона не дозволяє реалізувати сміливі тактичні плани. Лучано Спаллетті може грати з двома центрбеками, розташованими на чужій третині поля – а Златко Даліча карають і за менш авантюрні ідеї трьома голами за тайм.

Все це змішує сумніватись у здатності "картатих" здолати "адзуррі", однак варто не забувати один важливий факт: Євро-2024 – короткостроковий турнір. За два матчі з суперниками різного класу зробити далекоглядні висновки важко. На цьому турнірі кожен поєдинок є окремою історією, в якому команда здатні постати в неочікуваному світлі.

Тим паче, що в італійців зависло питання щодо участі Дімарко. Ключовий фулбек збірної отримав удар у матчі з Іспанією, внаслідок чого на нозі утворилася гематома. GdS писала, що Федеріко пропустить зустріч, однак Лучано Спаллетті дав позитивний прогноз – ймовірно, лідер Інтера таки зіграє.

Орієнтовні склади на матч Хорватія – Італія

Хорватія: Ліваковіч – Юрановіч, Шутало, Гвардіол, Перішіч – Модріч, Ковачіч – Сучіч, Пашаліч, Крамаріч – Петковіч

Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бастоні, Калафйорі, Дімарко – Фраттезі, Жоржінью, Барелла – К'єза, Скамакка, Пеллегріні

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