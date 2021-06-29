"Я не думаю, що у світі є бодай один тренер збірної, який не оцінив би Морату і все, що він робить для команди. Він виграє вгорі, він фізично сильний, він забиває голи. Ми повинні радіти, що в нас є такий нападник.

Хорватія – Іспанія – 3:5 – відео голів і огляд матчу

Я готовий до таких ігор, якщо вони ще будуть, але не впевнений, що мої рідні та вболівальники поділяють мою думку. Я підготував команду до таких ігор і, чесно кажучи, думаю, що ми зробили лише одну велику помилку. Кінець матчу був прекрасним – я радий, що ми отримали другий шанс перемогти.

Унаї (Сімон – Футбол 24) дав урок усім дітям у світі. Футбол складається з помилок, і його реакція на них, його чудові сейви пояснюють, чому ми впевнені в ньому. І коли я був гравцем, і коли вже став тренером, у нас бували дуже напружені матчі, але в цьому було взагалі все можливе.

Ми не будемо грати в захисний футбол із довгим пасом, навіть якщо така гра приноситиме такі перемоги, як сьогодні. Ми будемо захищатися, тільки намагаючись заволодіти м'ячем і ведучи свою гру", – цитує керманича "Фурії Рохи" офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що збірна Іспанії в 1/8 фіналу Євро-2020 дотиснула команду Хорватії в овертаймі (5:3). За піренейців забивали Сарабія, Аспілікуета, Ферран Торрес, Мората і Оярсабаль.

Іспанія кумедно дала фору, але перестріляла Хорватію в пекельній битві з 8 голами та вийшла у чвертьфінал Євро-2020