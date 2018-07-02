Хорватія – Данія: Модріч зрівнявся зі Срною за кількістю матчів за збірну на чемпіонатах світу та Європи

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч має однакову кількість зіграних матчів на чемпіонатах світу та Європи з екс-капітаном "картатих" Даріо Срною.

Матч 1/8 фіналу ЧС-2018 Хорватія – Данія став 18 для Луки Модріча на Мундіалях та чемпіонатах Європи.

Хорватія – Данія: Шмейхель парирував пенальті від Модріча

Таку саму кількість має екс-капітан "картатих" Даріо Срна, для якого останнім великим турніром за збірну був Євро-2016.

Нагадаємо, Серхіо Рамос зрівнявся з Ікером Касільясом за кількістю матчів за збірну Іспанії.