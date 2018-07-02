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Хорватія – Данія: Модріч зрівнявся зі Срною за кількістю матчів за збірну на чемпіонатах світу та Європи

1 липня 23:35 267 Читать на русском
Хорватія – Данія: Модріч зрівнявся зі Срною за кількістю матчів за збірну на чемпіонатах світу та Європи
Лука Модріч / Getty Images

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч має однакову кількість зіграних матчів на чемпіонатах світу та Європи з екс-капітаном "картатих" Даріо Срною.

Матч 1/8 фіналу ЧС-2018 Хорватія – Данія став 18 для Луки Модріча на Мундіалях та чемпіонатах Європи.

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Таку саму кількість має екс-капітан "картатих" Даріо Срна, для якого останнім великим турніром за збірну був Євро-2016.

Нагадаємо, Серхіо Рамос зрівнявся з Ікером Касільясом за кількістю матчів за збірну Іспанії.

ЧС 20181/8 фіналу

Хорватія - Данія: Неділя 01 липня 2018

Хорватія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 2 )
Данія
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Теги
ЧС 2018 Хорватія - Данія Хорватія Хорватія Данія Данія Даріо Срна Даріо Срна Лука Модріч Лука Модріч
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:
43
хв
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17:00
Мексика
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