Хорватія зустрічається з Бельгією в рамках 3-го туру групового етапу на ЧС-2022. Шукайте посилання на онлайн-трансляцію матчу в цій новині на "Футбол 24".

Матч Хорватія – Бельгія стартує о 17:00. Оскільки поєдинки 3-го туру в одній групі відбуваються паралельно, подивитися цю гру наживо можна лише на сервісі MEGOGO за наявності відповідної підписки. На Суспільному покажуть матч Канада – Марокко. Текстову онлайн-трансляцію Хорватія – Бельгія проведе "Футбол 24".

Хорватія – Бельгія: анонс матчу ЧС-2022 – лобовий поєдинок фаворитів групи F за путівку в плей-офф

Чвари в колективі призвели до того, що збірна Бельгії опинилася за крок від вильоту. Сьогодні вперше на ЧС-2022 місце в старті втратив Еден Азар, який після гри з Марокко ледь не влаштував бійку в роздягальні. Щоб пройти у плей-офф, підопічним Роберто Мартінеса потрібно виключно перемагати, а от Хорватії цілком вистачить і нічиєї.

Ховатія: Ліваковіч – Юрановіч, Гвардіол, Ловрен, Соса – Брозовіч, Модріч, Ковачіч – Лівая, Крамаріч, Перешіч

Бельгія: Куртуа – Дендонкер, Алдервейрелд, Вертонген – Меньє, Вітсель, Де Брюйне, Кастань – Троссард, Мертенс, Карраско