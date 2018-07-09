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Хорватія – Англія: Врсалько, найімовірніше, пропустить матч

09:03 1909 Читать на русском
Хорватія – Англія: Врсалько, найімовірніше, пропустить матч
Шіме Врсалько / фото: Твіттер збірної Хорватії

Захисник збірної Хорватії Шіме Врсалько практично не має шансів вийти на поле у поєдинку 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Англії.

Збірна Хорватії в матчі 1/2 фіналу ЧС-2018 ризикує не дорахуватись основного правого захисника Шіме Врсалько. Участь 26-річного футболіста у поєдинку проти Англії практично виключена, повідомляє Tportal.hr.

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Врсалько отримав травму в екстра-таймі поєдинку 1/4 фіналу проти збірної Росії, який завершився перемогою "картатих" в серії післяматчевих пенальті.

Найімовірніше, Врсалько у складі замінить ветеран Ведран Чорлука або справа зіграє Домагой Віда.

Нагадаємо, матч Хорватія – Англія пройде 11 липня. Другого фіналіста 10 липня визначать Франція та Бельгія.

ЧС 20181/2 фіналу

Хорватія - Англія: Середа 11 липня 2018

Хорватія
до матчу
2
дн
:
10
год
:
5
хв
Англія
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