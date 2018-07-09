Хорватія – Англія: Врсалько, найімовірніше, пропустить матч

Захисник збірної Хорватії Шіме Врсалько практично не має шансів вийти на поле у поєдинку 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Англії.

Збірна Хорватії в матчі 1/2 фіналу ЧС-2018 ризикує не дорахуватись основного правого захисника Шіме Врсалько. Участь 26-річного футболіста у поєдинку проти Англії практично виключена, повідомляє Tportal.hr.

Росія – Хорватія: як росіяни двічі зганьбились теорією змови щодо екс-динамівця Віди на ЧС-2018

Врсалько отримав травму в екстра-таймі поєдинку 1/4 фіналу проти збірної Росії, який завершився перемогою "картатих" в серії післяматчевих пенальті.

Найімовірніше, Врсалько у складі замінить ветеран Ведран Чорлука або справа зіграє Домагой Віда.

Нагадаємо, матч Хорватія – Англія пройде 11 липня. Другого фіналіста 10 липня визначать Франція та Бельгія.