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Хорватія – Англія: троє хорватських основних гравців пропустили тренування

21:59 431 Читать на русском
Хорватія – Англія: троє хорватських основних гравців пропустили тренування
Врсалько та Ловрен / Pixsell

Збірна Хорватії продовжує підготовку до поєдинку 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018 проти англійської збірної. Тренування "шахових" у понеділок пропустили Даніель Субашич, Шіме Врсалько та Деян Ловрен.

Три гравці пропустили тренування збірної Хорватії перед півфіналом ЧС-2018, повідомляє Чемпионат.

Хорватія – Англія: де дивитись онлайн матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Оборонець мадридського Атлетіко Врсалько пошкодив ліве коліно в поєдинку 1/4 фіналу Мундіалю проти збірної Росії. Раніше стало відомо, що він, найімовірніше, пропустить матч із Англією. Голкіпер Монако Субашич у тому ж матчі пошкодив м'язи задньої поверхні стегна. Причина відсутності Ловрена наразі невідома.

Нагадаємо, що поєдинок Хорватія – Англія відбудеться 11 липня у Москві на стадіоні Лужники. Початок гри – 21:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС 20181/2 фіналу

Хорватія - Англія: Середа 11 липня 2018

Хорватія
до матчу
1
дн
:
21
год
:
19
хв
Англія
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21
год
:
19
хв
Франція
21:00
Бельгія
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