Хорватія – Англія: післяматчева прес-конференція Гарета Саутгейта

Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт поділився враженнями від матчу проти Хорватії в півфіналі чемпіонату світу-2018.

"Ми грали дуже добре в першому таймі, контролювали гру і володіли м'ячем. Коли контролюєш гру, треба забивати другий гол. У другому таймі у нас було менше часу для володіння м'ячем – може, тому що повели, або через брак досвіду.

Хорватія – Англія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ми використовували не всі шанси. Підсвідомо грали під тиском, і це позначилося. У Хорватії досвідчені гравці. У додатковий час гра знову вирівнялася – 50 на 50. Коли доходиш до півфіналу, дрібниці відіграють велику роль. У підсумку вони були сильніші від нас, а ми не змогли відповісти на другий гол. Бажаю їм всього хорошого в фіналі. Вони проявили волю, у них талановиті гравці, і вони гідні того, щоб вийти у фінал.

Дайте мені декілька днів, і я все проаналізую. Зараз боляче відчувати розчарування, поразку. Треба користуватися своїми можливостями. Всі гравці і тренери відчувають себе зараз незатишно, але я ними пишаюся. Ми домоглися багато чого. Наші вболівальники отримали позитивні емоції. Упевнений, що наша країна теж може пишатися нами. І ми, переживши цей біль, зробимо позитивні висновки. Я не міг просити більшого від своїх гравців, тому що вони подолали безліч бар'єрів за ці тижні", – цитує Саутгейта офіційний сайт ФІФА.

Хорватія в овертаймі перемогла Англію та вийшла у фінал ЧС-2018