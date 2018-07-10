toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ФРАНЦІЯ - БЕЛЬГІЯ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВІДА Півфінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Хорватія – Англія: команда Саутгейта готується до півфіналу, тренуючись з резиновими курами

16:26 1145 Читать на русском
Хорватія – Англія: команда Саутгейта готується до півфіналу, тренуючись з резиновими курами
Джордан Хендерсон ловить курку / Twitter

Збірна Англії оригінально тренувалася напередодні півфінального матчу чемпіонату світу-2018 проти Хорватії.

Англійські футболісти на тренуванні перед поєдинком з Хорватією виконували незвичну вправу. Підопічні Гарета Саутгейта кидалися резиновими курами, відпрацьовуючи взаємодію на обмеженому просторі та координацію. Виглядало тренування досить кумедно.

До слова, Джордан Хендерсон і Джеймі Варді провели повноцінне тренування, попри нещодавні проблеми зі здоров'ям. Хавбек Ліверпуля працював із затиснутим підколінним сухожиллям, а форвард Лестера покращив свій стан після того, як пропустив матч зі шведами через травму паху.

Хорватія – Англія: прогноз матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Нагадаємо, що матч 1/2 фіналу ЧС-2018 Хорватія – Англія розпочнеться 11 липня о 21.00.

ЧС 20181/2 фіналу

Хорватія - Англія: Середа 11 липня 2018

Хорватія
до матчу
1
дн
:
3
год
:
23
хв
Англія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Хорватія - Англія Англія Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Тіте визначився зі своїм майбутнім у збірній Бразилії
    Світ — 13:23905 Тіте визначився зі своїм майбутнім у збірній Бразилії
3
год
:
23
хв
Франція
21:00
Бельгія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук