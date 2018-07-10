Хорватія – Англія: команда Саутгейта готується до півфіналу, тренуючись з резиновими курами

Збірна Англії оригінально тренувалася напередодні півфінального матчу чемпіонату світу-2018 проти Хорватії.

Англійські футболісти на тренуванні перед поєдинком з Хорватією виконували незвичну вправу. Підопічні Гарета Саутгейта кидалися резиновими курами, відпрацьовуючи взаємодію на обмеженому просторі та координацію. Виглядало тренування досить кумедно.

The secret to England's success. Training with a rubber chicken pic.twitter.com/4HmiEShx7w — Football Daily (@footballdailyuk) 10 липня 2018 р.

До слова, Джордан Хендерсон і Джеймі Варді провели повноцінне тренування, попри нещодавні проблеми зі здоров'ям. Хавбек Ліверпуля працював із затиснутим підколінним сухожиллям, а форвард Лестера покращив свій стан після того, як пропустив матч зі шведами через травму паху.

Хорватія – Англія: прогноз матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Нагадаємо, що матч 1/2 фіналу ЧС-2018 Хорватія – Англія розпочнеться 11 липня о 21.00.