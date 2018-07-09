Хорватія – Англія: Хендерсон ризикує пропустити матч

Іспанія — 10:06 1825
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ПСЖ запропонував за Коутінью 270 млн євро – Барселона миттєво відреагувала
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ЧС-2018: названі несподівані причини фіаско Німеччини – DFB підготував крутий план змінЧС 2018 — 09:00 2301
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Невиправдані очікування та перспективні конкуренти. Чому Борусія Д хоче продати Ярмоленка, який витиснув максимумНімеччина — 8 лип 5921
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Ярмоленко прилетів у Лондон, 9 липня медогляд у Вест ХеміАнглія — 8 лип 2199
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Віда зробив офіційну заяву щодо скандалу зі "Слава Україні"ЧС 2018 — 8 лип 10074
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