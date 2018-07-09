Хорватія – Англія: Хендерсон ризикує пропустити матч

Півзахисник збірної Англії Джордан Хендерсон може не вийти на поле у матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Хорватії.

Збірна Англії у півфіналі ЧС-2018 ризикує обійтись без Джордана Хендерсона. У півзахисника проблеми з підколінним сухожиллям, повідомляє Sky Sports.

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Зазначається, що травма несерйозна, проте певні сумніви щодо участі Хендерсона у поєдинку все ж є. Зазначимо, що Хендерсон брав участь у всіх матчах Мундіалю, за винятком поєдинку 3 туру проти Бельгії.

Нагадаємо, матч Хорватія – Англія пройде 11 липня. Другого фіналіста 10 липня визначать Франція та Бельгія.