Хорвати та албанці зустрічаються у другому турі групового етапу Євро-2024. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 2-го туру групового етапу Євро-2024 між збірними Хорватії та Албанії стартує о 16:00 за київським часом. Поєдинок пройде на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі. Телетрансляція доступна на платформі MEGOGO.

У першому раунді Хорватія програла Іспанії (0:3), а Албанія зазнала поразки від Італії (1:2). Обидві команди мають нуль балів.

Футбол 24 звично проведе текстову онлайн-трансляцію, де можна стежити за головними подіями матчу.

Стартові склади:

Хорватія: