Збірна Хорватії в рамках 2-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє з Албанією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Хорвати стартували на Євро матчем проти Іспанії, де поразка була цілком очікуваною. Втім, розгром з рахунком 0:3 ще у першому таймі в плани не входив – настільки катастрофічного результату не очікував ніхто. "Картаті" не відіграли жодного гола, хоча створили кілька моментів і навіть заробили пенальті, який потягнув Сімон. Тепер, у поєдинку з албанцями, необхідно нівелювати вплив фіаско.

Хорватські фани викидали телевізори після поразки від Іспанії на Євро-2024

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Підопічні Златко Даліча у випадку ще однією поразки ризикують вилетіти з групи, та і в боротьбі за вихід із третього місця виникнуть проблеми. В активі "ватрених" вже зараз "-3" за різницею м'ячів – гірший показник на турнірі мають тільки шотландці. Звісно, поки що зарано говорити про розклади на останній тур, але голів необхідно забивати якомога більше.

Чи здатна не це нинішня хорватська збірна? Важко сказати. Протягом останніх двох-трьох років її критикують за слабкий креатив – команда добре просуває м'яч, але створює занадто мало моментів. У поєдинку з Іспанією це теж було, але не в такому явному масштабі. Підопічні Златко Даліча мали хороші флангові розіграші, а також здорово пресингували.

"Картаті" могли забивати й навряд чи заслуговували на розгром, тож у матчі з Албанією сенсації не очікують. От тільки її не очікували і в поєдинку з Італією – а "орли" взяли та й забили найшвидший гол в історії Євро Так, потім вони швидко пропустили два й мали пропускати ще, однак на останніх хвилинах балканці таки могли вирвати нічию.

Якщо албанці марять 1/8 фіналу, то сьогодні необхідно перемагати. Тоді Хорватія й Угорщина вже навряд чи наздоженуть підопічних Сільвіньйо – а навіть якщо станеться таке диво, то команда точно вийде з плей-офф. Але чи зможуть вони створити сенсацію? Ось тут вже виникають сумніви.

Збірна Албанії у першому турі все ж не здивувала. Як і очікувалось, на Євро-2024 приїхала простенька команда, яка відчайдушною та дисциплінованою обороною компенсує брак класу. Без шаленого фарту при цьому не обійшлося.

Чи вистачить такого футболу на матч з Хорватією? Різниця у класі, певні напрацювання "ногометників" з першого туру та чутки з табору "картатих" натякають на перемогу топа. Златко Даліч змінить схему з 4-3-3 на 4-2-3-1, зніме Брозовіча й Понрачіча, а Гвардіола переведе Гвардіола на позицію центрбека.

Втім, відсутність голів і відносно низька кількість гостроти все ж залишає шанси андердогу. Обом командам точно буде важко, а долю зустрічі може вирішити рандом. Що найбільш прикро, сьогодні зможуть зіграти не усі футболісти – у хорватів м'язового пошкодження зазнав атакувальний хав Влашіч, для якого Євро-2024 завершено.

Орієнтовні склади на матч Хорватія – Албанія

Хорватія: Ліваковіч – Станішіч, Ерліч, Гвардіол, Соса – Модріч, Пашаліч – Майєр, Ковачіч, Крамаріч – Петковіч

Албанія: Беріша – Мітай, Ісмайлі, Джимсіті, Хюсай – Рамадані, Асллані – Байрамі, Асані, Сефері – Броя

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