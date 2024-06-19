Хорватія та Албанія зіграли внічию у другому турі групового етапу Євро-2024. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Уже на 11-й хвилині Лачі пробив головою з близької відстані і відкрив рахунок. Албанія втримувала перевагу аж до середини другого тайму, але Хорватії вдалося відігратися. Через дві хвилини Г'ясула допомагає суперникам вийти вперед, завдяки голу у свої ворота.

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Хорватія уже могла святкувати перемогу, але в компенсований час Г'ясула виправив свою помилку і відправив м'яч уже у ворота суперника, зафіксувавши рахунок 2:2. Команди набрали по одному очку за два тури і мають невеликі шанси на вихід з групи. В останньому турі хорвати зустрінуться з Італією, а албанці зіграють з Іспанією.