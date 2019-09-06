Хорватія розгромно переграла Словаччину на виїзді у відборі на Євро-2020

Збірна Хорватії не помітила опору у Трнаві, перегравши господарів 0:4, і піднялась на другу сходинку у групі Е.

У Трнаві збірна Словаччини приймала Хорватію – своїх головних конкурентів за вихід з групи разом із Угорщиною, яка займає першу сходинку з 9-а набраними пунктами.

Вже з перших хвилин хорвати захопили ініціативу і не давали спокою захисникам збірної Словаччини позиційними атаками, які періодично закінчувались небезпечними ударами в бік воріт. Спершу капітан хорватів Лука Модріч ледь не влучив у дев'ятку, в дотик пробивши з-за меж штрафного майданчика, а за кілька хвилин Віда не зумів влучити у ворота з метрової відстані, пробивши набагато вище. Здавалось, господарі вже чекають перерви, аби зробити заміни та переламати хід поєдинку на свою користь, але підопічні Златко Даліча змогли забити під завісу першого тайму. Нікола Влашіч обіграв кількох захисників і з-за меж штрафного майданчика наважився на удар, який виявився влучним! 0:1.

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М'яч у роздягальню, здавалось, був цілком логічним, але господарі вийшли на другий тайм з настроєм відіграватись. Цьому завадила перша ж вдала атака хорватів на 47-й хвилині. Іван Перішіч, скориставшись непорозумінням захисників суперника, не сильно, але влучно пробив по воротах з-за меж карного майданчика – Дубравка не врятував.

Господарі, окрім кількох стихійних атак, не зуміли протиставити щось конструктивне в атаці команді Хорватії. Натомість, гості на 72-й хвилині довели рахунок до розгромного після швидкої контратаки. Бруно Петковіч розібрався одразу з трьома захисниками суперника і пробив під голкіпером – 0:3. Після третього голу гра заспокоїлась, словаки комбінували в центрі поля, не маючи особливих нагод протиснутись у штрафний майданчик суперника, а хорвати час від часу гостро відповідали. Зрештою, гості забили ще раз під завісу зустрічі – Ловрен замкнув головою подачу з правого флангу від Брозовіча. Бодай голу престижу глядачі у Трнаві не побачили – 0:4 на користь збірної Хорватії.