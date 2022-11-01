Український форвард Хіберніана Микола Кухаревич розповів, як футбол допомагає йому у цей непростий час.

"Зараз дуже складний період для мене та кожного українця. Ми маємо бути сильними та продовжувати боротьбу.

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Я просто щасливий, коли граю та забиваю. Це дарує мені радість і можливість відчувати щось хороше, бо зараз хорошого мало – на фоні щоденних поганих новин.

Щодня я спілкуюся зі своєю сім'єю. Мої рідні живуть у західній частині України, відносно безпечному регіоні, але ніколи не знаєш, що може статись. Своєю грою намагаюся дарувати радість рідним та всім українцям", – сказав Кухаревич у коментарі ВВС.

Нагадаємо, Кухаревич перейшов у Хіберніан з Труа у вересні на правах оренди до кінця сезону. Українець встиг зіграти за шотландську команду 7 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.

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