Хьонесс: Якщо Сане хоче в Баварію, то питання фінансів можна владнати

Президент Баварії Улі Хьонесс розповів про витрати клубу на трансфери.

"Ми вже витратили 120 мільйонів євро на нових гравців. Ми виграли два титули і не завжди повинні визначати все через новачків. У нас буде сильна команда до серпня.

Горецка: Якщо Сане перейде в Баварію, всі в клубі будуть раді цьому

Чи може трансфер Сане зірватися через гроші? Якщо Сані хоче в Баварію, то питання фінансів можна залагодити", – сказав Улі Хьонесс в ефірі SkySports.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що німецький клуб працює над трансфером вінгера Манчестер Сіті Лероя Сане, це підтвердив сам Улі Хьонесс.

Au revoir мсьє Неймар: ПСЖ розглядає 5 гравців на заміну бразильцеві – небезпека для Гвардіоли та радість Барселони

