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Хьонесс: Якщо Сане хоче в Баварію, то питання фінансів можна владнати

06:30 195 Читать на русском
Хьонесс: Якщо Сане хоче в Баварію, то питання фінансів можна владнати
Лерой Сане / SportsJOE

Президент Баварії Улі Хьонесс розповів про витрати клубу на трансфери.

"Ми вже витратили 120 мільйонів євро на нових гравців. Ми виграли два титули і не завжди повинні визначати все через новачків. У нас буде сильна команда до серпня.

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Чи може трансфер Сане зірватися через гроші? Якщо Сані хоче в Баварію, то питання фінансів можна залагодити", – сказав Улі Хьонесс в ефірі SkySports.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що німецький клуб працює над трансфером вінгера Манчестер Сіті Лероя Сане, це підтвердив сам Улі Хьонесс.

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