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Хьонесс вибачився за свої слова про екс-гравця Баварії Берната

22:20 154 Читать на русском
Хьонесс вибачився за свої слова про екс-гравця Баварії Берната
Улі Хьонесс / фото: ФК Баварія

Президент Баварії Улі Хьонесс розповів, що шкодує за свої недавні слова критики на адресу екс-гравця мюнхенців Хуана Берната.

Нагадаємо, нещодавно Хьонесс розкритикував захисника ПСЖ Хуана Берната, який раніше захищав кольори мюнхенців.

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Як заявив тоді Хьонесс, Баварія ледь не вилетіла з Ліги чемпіонів через Берната, який демонстрував слабкий футбол.

"Я хотів би знову провести ту прес-конференцію, щоб уникнути всього цього. Будь-яке слово, сказане мною, обернеться проти мене. Я дуже шкодую, що образив Хуана Берната. Критика в ЗМІ після цієї заяви була абсолютно обґрунтована", – цитує президента Баварії L'Equipe.

Теги
Хуан Бернат Хуан Бернат Баварія Баварія Німеччина Улі Хьонесс
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