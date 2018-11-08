Хьонесс вибачився за свої слова про екс-гравця Баварії Берната

Президент Баварії Улі Хьонесс розповів, що шкодує за свої недавні слова критики на адресу екс-гравця мюнхенців Хуана Берната.

Нагадаємо, нещодавно Хьонесс розкритикував захисника ПСЖ Хуана Берната, який раніше захищав кольори мюнхенців.

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Як заявив тоді Хьонесс, Баварія ледь не вилетіла з Ліги чемпіонів через Берната, який демонстрував слабкий футбол.

"Я хотів би знову провести ту прес-конференцію, щоб уникнути всього цього. Будь-яке слово, сказане мною, обернеться проти мене. Я дуже шкодую, що образив Хуана Берната. Критика в ЗМІ після цієї заяви була абсолютно обґрунтована", – цитує президента Баварії L'Equipe.