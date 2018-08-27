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Хьонесс розкритикував VAR

22:54 66 Читать на русском
Хьонесс розкритикував VAR
Улі Хьонесс / соцмережі

Президент Баварії Улі Хьонесс критично висловився щодо системи відеоповторів.

"Навіть ФІФА, яка часто зволікає, показала на чемпіонаті світу, що можлива хороша робота перуанських, ямайських і тайських суддів. Я не розумію, чому це не працює в Німеччині", – цитує Хьонесса Bild.

Баварія – Хоффенхайм – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, у матчі 1 туру Бундесліги Баварія – Хоффенхайм (3:1) був скасований гол Ар'єна Роббена на добивання після незабитого пенальті Робертом Лєвандовскі. Арбітр матчу скористався відеоасистентом та змусив польського форварда перебити 11-метровий.

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Улі Хьонесс Відеоасистент арбітра (VAR)
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