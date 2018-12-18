Хьонесс переобраний президентом Баварії

Спостережна рада директорів Баварії на своєму засіданні затвердила Улі Хьонесса президентом клубу ще на 4 роки.

На засіданні спостережної ради директорів Баварії було прийнято рішення переобрати Улі Хьонесса президентом клубу. Таким чином 66-річний Хьонесс перебуватиме на посаді очільника Баварії ще 4 роки, інформує офіційний сайт мюнхенського клубу.

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Крім самого Хьонесса, переобраними були й всі інші члени ради.

Цікаво, що Хьонесс працює в Баварії з 1979 року. У 2014 році був засуджений до 3-х років ув'язнення за фінансові махінації, у зв'язку з чим змушений був покинути посаду в клубі. Втім, у 2016 році Хьонесс достроково вийшов на волю та повернувся до виконання своїх обов'язків у Баварії.

До слова, після 15 турів чемпіонату Німеччини 2018/19 Баварія відстає від Борусії Д на 9 очок.

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