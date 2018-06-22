Хонда: Я дуже радий за Осако

Півзахисник збірної Японії Кейсуке Хонда прокоментував перемогу над Колумбією в матчі ЧС-2018.

"Юя Осако – наш форвард. Він провів хороший сезон в Німеччині. На минулому чемпіонаті світу у нього не все виходило. Я знаю, що він дуже хотів забити в сьогоднішньому матчі. Я щасливий, що у нього вийшло.

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Чи була провокація з боку Фалькао? Ні, він не робив нічого такого. Нам пощастило, що Санчес отримав червону картку, і майже 80 хвилин ми грали в більшості. Нам потрібно було перемагати, і ми це зробили. Я щасливий, але мені шкода збірну Колумбії. Я знаю, що у них багато кваліфікованих футболістів. Я очікував, що сьогодні буде набагато більш напружена гра. Але ми були кращими за суперника.

Описати дії Осако в першому голі? Мені не дуже добре було видно цей епізод. Думаю, захисник міг забрати м'яч, але він зробив помилку. Осако міг і сам забивати, тому що м'яч опинився перед ним. Забити відразу не вдалося, але завдяки цьому суперник отримав червону, а ми крім гола отримали перевагу в одного гравця. Ми раді, що в кінцевому підсумку все так склалося", – цитує Хонду championat.com.