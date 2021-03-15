Хонда офіційно перебрався в Азербайджан
Колишній півзахисник московського ЦСКА та італійського Мілана Кейсуке Хонда продовжує поповнювати свій послужний список екзотичними чемпіонатами. Нова зупинка ветерана – азербайджанська Прем'єр-ліга.
34-річний хавбек став гравцем бакинського Нефтчі, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Хонда підписав із закавказьким грандом контракт до кінця сезону 2020/21. У Баку він виступатиме під звичним 4-м номером. Нефтчі японець дістався безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після відходу з бразильського Ботафого 1 січня. Раніше він не зміг працевлаштуватися у португальському Портімоненсе через бюрократичні нюанси.
На професіональному рівні Кейсуке Хонда дебютував за Нагою Грампус Ейт у 2004 році. Далі він захищав кольори нідерландського Венло, ЦСКА Москва, Мілана, мексиканської Пачуки, Мельбурн Вікторі, нідерландського Вітесса та Ботафого.
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