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Хомутов забив черговий гол за Нимме Калью

19:13 - Читать на русском
Хомутов забив черговий гол за Нимме Калью
Владислав Хомутов / фото: Нимме Калью

Півзахисник Нимме Калью Владислав Хомутов допоміг своїй команді обіграти Талліну в рамках 12-го туру чемпіонату Естонії.

Чемпіонат Естонії, 12 тур

Нимме Калью – Талліна – 2:0

Голи: Паур, 10, Хомутов, 45

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Хомутов вийшов у стартовому складі своєї команди і наприкінці першого тайму відзначився забитим голом. Владислав забив після подачі з кутового і зробив рахунок 2:0 на користь своєї команди. Зрештою, до фінального свистка цифри на табло більше не мінялися.

До слова, 22-річний Хомутов провів 10 матчів за Нимме Калью у нинішньому сезоні чемпіонату Естонії та встиг забити 5 голів. Після 12 турів команда українця посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера на 6 очок.

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Теги
Світ Нимме Калью Нимме Калью Відеоновини Владислав Владислав Хомутов Українці за кордоном
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