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Хомутов відзначився дублем у талліннському дербі і вивів свою команду на другу сходинку чемпіонату Естонії

14:49 50 Читать на русском
Хомутов відзначився дублем у талліннському дербі і вивів свою команду на другу сходинку чемпіонату Естонії
Владислав Хомутов / ERR

Зіркою столичного дербі Мейстріліги став вихованець Шахтаря Владислав Хомутов.

Чемпіонат Естонії, 7-й тур

Калев – Нимме Калью – 0:4

Голи: Хомутов, 3, 36, Паур, 51, 90+2

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Черговий тур Мейстріліги увінчало талліннське дербі – столичні Калев і Нимме Калью перебували у різних кутках турнірної таблиці і могли значно покращити своє становище. У гостей у стартовому складі з'явилось одразу троє українців – захисники Владислав Веремєєв і Андрій Маркович та півзахисник Владислав Хомутов.

Саме останній і допоміг своїй команді святкувати впевнену перемогу над суперником. Вихованець Шахтаря вже на 3 хвилині відкрив рахунок у матчі, а під кінець першої сорокап'ятихвилинки оформив дубль. Екс-гравець Карпат Маркович провів на полі 65 хвилин і був замінений.

Перемога дозволила Нимме Калью піднятись на другу сходинку турнірної таблиці і впритул наблизитись до лідера чемпіонату – від Флори команду українців тепер відділяє лише одне очко.

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Теги
Владислав Веремєєв Владислав Веремєєв Світ Андрій Маркович Андрій Маркович Нимме Калью Нимме Калью Владислав Хомутов Владислав Хомутов
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