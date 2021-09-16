"Серйозно готуємося до матчу, великі очікування від цього турніру, налаштовані і мотивовані в бойовому ключі, і готові виправити ситуацію останніх матчів.

Буде-Глімт – Зоря: анонс матчу Ліги конференцій

Рівень Ліги конференцій? Якщо він існує, то це відразу говорить про його серйозність, адже подивитися на склад команд, які представлені в ньому, вже можна сказати, що досить таки цікавими будуть змагання. Ми раді, що є частиною цього турніру і будемо гідно представляти нашу країну", – цитує Хомченовського офіційний сайт Зорі.

На груповому етапі Ліги конференції Зорі протистоятиие Буде-Глімт, ЦСКА Софія та Рома.

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