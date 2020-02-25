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Хомченовський зізнався, що знову міг би розглянути пропозиції із-за кордону

11:29 328 Читать на русском
Хомченовський зізнався, що знову міг би розглянути пропозиції із-за кордону
Дмитро Хомченовський / фото: Зоря

Півзахисник Зорі Дмитро Хомченовський розповів про свій досвід виступів за межами України.

"Не можу сказати, що закордонні вояжі втомили. Були варіанти залишитися за кордоном, але я захотів повернутися. Тим більше, в Зорю. Коли з'явився такий шанс, то я навіть і не думав.

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Безумовно, нудьгував за всім і всіма – зокрема, за рідними, друзями і близьким. І приказка ("В гостях добре, а вдома краще" – примітка) ця, як то кажуть, в десятку! Особливо коли перебуваєш за кордоном тривалий час. Згадував її, звичайно ж. Але зізнаюся: в той же час був там щасливий.

Знову рік-два пограти за кордоном? Взагалі-то я завжди приймаю рішення, особливо на довго їх не відтягуючи. Вважаю, якщо з'явися такий шанс знову, було б точно так само. Хоча, звичайно, дивлячись в який період часу все це сталося б", – цитує Хомченовського UA-Футбол.

Нагадаємо, Хомченовський повернувся в Зорю, за яку вже виступав з весни 2011-го року по осінь 2015 го, влітку 2018. До цього Дмитро грав у іспанському Понфераддіне, польській Ягеллонії та російському Уралі.

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Зоря Зоря Дмитро Хомченовський Дмитро Хомченовський
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