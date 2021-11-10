"У моїй кар'єрі був досвід виступів у збірній України. Цей період згадую нечасто. Тільки тоді, коли хтось нагадає у компанії. Багато чого не можу розповісти. Було – та й було.

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Чи пам'ятаю свій дебют? Звісно. Це було 2013 року, коли нашу збірну очолював Михайло Фоменко. Вперше за національну команду зіграв у товариському матчі проти Ізраїлю, замінивши після перерви Євгена Коноплянку. Усього за збірну провів чотири матчі: того ж року домашні з Сан-Марино та Англією, а наступного – з Литвою у Києві.

Щодо перспектив нового виклику до національної команди... Навіть не знаю що сказати. Думаю, у нас є з кого обирати. В Україні зараз дуже талановита молодь, їй треба давати шанс грати та зростати – як у клубі, так і у збірній. За сумлінного ставлення до справи у будь-якого гравця з'явиться можливість у майбутньому захищати кольори національної команди України", – сказав Хомченовський в інтерв'ю Meta Ratings.

Нагадаємо, у понеділок, 8 листопада, збірна Україна розпочала підготовчий збір до вирішального матчу кваліфіції ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини. Хомченовський у поточному сезоні провів у футболці Зорі 19 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 1 результативну передачу.

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