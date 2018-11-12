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Хомченовський: Ми хотіли перемогти, а Карпати "підсіли" у другому таймі

19:47 169 Читать на русском
Хомченовський: Ми хотіли перемогти, а Карпати "підсіли" у другому таймі
Дмитро Хомченовський / Фото: соцмережі

Хавбек луганської Зорі Дмитро Хомченовський поділився враженнями від гри проти львівських Карпат у 15 турі УПЛ.

"Ми виграли і це головне. Взагалі гра була важкою, але нам вдалося домогтися бажаного результату.

Зоря – Карпати – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Карпати теж хотіли виграти. Обидві команди вийшли зарядженими на гру. Добре, що вдалося перемогти саме нам.

Мені здається, суперник трохи підсів у другій половині матчу, а ми ж в свою чергу навпаки почали підтискати. Все просто хотіли виграти, це і спонукало нас йти вперед.

Гол Шведа вийшов насправді гарним. Його можна тільки привітати", – сказав футболіст в ефірі програми "Профутбол".

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Україна15 тур

Зоря - Карпати: Субота 10 листопада 2018

Зоря
Матч завершено
2 : 1
Карпати
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Дмитро Хомченовський Дмитро Хомченовський Зоря Зоря Зоря - Карпати
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