Хомченовський дізнався вирок за брутальний фол проти Кане – хавбеку Зорі пощастило більше, ніж Сидорчуку
11:41 - Читать на русском
Півзахисник Зорі Дмитро Хомченовський змушений відбувати дискваліфікацію через пряму червону картку у поєдинку із Ворсклою.
Ветеран луганців відсторонений на два матчі, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Хомченовський отримав червону картку у матчі 9 туру проти Ворскли (0:0). Хавбек Зорі прямою ногою влетів у коліно Кане, однак легіонеру полтавців пощастило уникнути важкої травми.
Додамо, що раніше капітан Динамо Сергій Сидорчук отримав ще серйознішу дискваліфікацію – він пропустить три матчі.
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