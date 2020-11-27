Півзахисник Зорі Дмитро Хомченовський змушений відбувати дискваліфікацію через пряму червону картку у поєдинку із Ворсклою.

Ветеран луганців відсторонений на два матчі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Хомченовський отримав червону картку у матчі 9 туру проти Ворскли (0:0). Хавбек Зорі прямою ногою влетів у коліно Кане, однак легіонеру полтавців пощастило уникнути важкої травми.

Додамо, що раніше капітан Динамо Сергій Сидорчук отримав ще серйознішу дискваліфікацію – він пропустить три матчі.

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