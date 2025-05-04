Хольштайн у битві за виживання несподівано розгромив Аугсбург і впритул наблизився до зони плей-офф
У неділю, 4 травня, 32-й тур чемпіонату Німеччини завершувала низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Німеччина, Бундесліга, 32-й тур
Аугсбург – Хольштайн – 1:3
Голи: Муньє, 90 – Матіно, 25 (п.), Бернхардссон, 40, 51
Фрайбург – Байєр – початок матчу о 18:30
Майнц – Айнтрахт – початок матчу о 20:30
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У першому матчі дня Аугсбург на своєму полі програв Хольштайну. Один з головних фаворитів на пониження у класі здобув вже другу перемогу поспіль (в минулому турі була бита менхенгладбаська Борусія).
Команда з Кіля набрала 25 очок і залишилась передостанньою, але тепер лише на один бал відстає від шістнадцятої сходинки, яка дає право зіграти у перехідних матчах з представником Другої Бундесліги. Своєю чергою Аугсбург всі свої питання вже вирішив і просто дограє сезон – баварці з 43-ма пунктами одинадцяті.
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