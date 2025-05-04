У неділю, 4 травня, 32-й тур чемпіонату Німеччини завершувала низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 32-й тур

Аугсбург – Хольштайн – 1:3

Голи: Муньє, 90 – Матіно, 25 (п.), Бернхардссон, 40, 51

Фрайбург – Байєр – початок матчу о 18:30

Майнц – Айнтрахт – початок матчу о 20:30

Баварія примудрилась продовжити "прокляття Кейна" – мюнхенці "втратили" чемпіонство після вогняного камбеку з Лейпцигом

У першому матчі дня Аугсбург на своєму полі програв Хольштайну. Один з головних фаворитів на пониження у класі здобув вже другу перемогу поспіль (в минулому турі була бита менхенгладбаська Борусія).

Команда з Кіля набрала 25 очок і залишилась передостанньою, але тепер лише на один бал відстає від шістнадцятої сходинки, яка дає право зіграти у перехідних матчах з представником Другої Бундесліги. Своєю чергою Аугсбург всі свої питання вже вирішив і просто дограє сезон – баварці з 43-ма пунктами одинадцяті.

Бохум розписав криваву нічию з Хайденхаймом – голкіперу розбили голову, він втрачав свідомість після стику