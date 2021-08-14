"Холодний душ" перед Шахтарем – відеоогляд сенсаційної поразки Монако від Лор'яна
08:55 - Читать на русском
Монако зазнав несподіваної виїзної поразки від Лор'яна в рамках 2-го туру французької Ліги 1. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".
Франція, Ліга 1, 2-й тур
Лор'ян – Монако – 1:0
Гол: Моффі, 31 (пенальті)
Монако знову не зміг набрати три очки. Після нічиєї у першому турі підопічні Ніко Ковача програли Лор'яну. Хоча гострих моментів було вдосталь, єдиний гол забив Терем Моффі, який заробив і сам реалізував пенальті.
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Відзначимо, що вже у вівторок, 17 серпня, монегаскам належить прийняти Шахтар в рамках плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
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