Монако зазнав несподіваної виїзної поразки від Лор'яна в рамках 2-го туру французької Ліги 1. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Франція, Ліга 1, 2-й тур

Лор'ян – Монако – 1:0

Гол: Моффі, 31 (пенальті)

Монако знову не зміг набрати три очки. Після нічиєї у першому турі підопічні Ніко Ковача програли Лор'яну. Хоча гострих моментів було вдосталь, єдиний гол забив Терем Моффі, який заробив і сам реалізував пенальті.

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Відзначимо, що вже у вівторок, 17 серпня, монегаскам належить прийняти Шахтар в рамках плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів