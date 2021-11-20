Аугсбург приймав Баварію в рамках 12-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Баварія вважалась очевидним фаворитом двобою, але, схоже, підопічні Нагельсманна ще "не повернулись" з перерви на матчі збірних.

Баварія сенсаційно програла Аугсбургу перед матчем з Динамо

У середині першого тайму господарі шокували чемпіона Німеччини двома голами, де навіть іменитий Нойєр не зумів врятувати. Головна зірка мюнхенців Лєвандовскі скоротив відставання ще до перерви. Усі намагання гостей вирвати бодай нічию завершились фіаско.

Перемога над лідером турнірної таблиці дозволила Аугсбургу покинути зону вильоту.

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