"Футбол 24" поспілкувався з Євгеном Морозком, досвідченим універсалом у складі Кудрівки, яка очолила турнірну таблицю УПЛ після стартового туру.

Його футбольна історія – про витримку, віру й вміння чекати свого моменту. Після непростого періоду, тривалої паузи та відновлення він повернувся – і вже в першому ж матчі за Кудрівку залишив яскравий слід: голом зі штрафного в переможній грі проти Олександрії.

Кудрівка дебютувала в УПЛ, здолавши Олександрію у грі з двома голами зі штрафних – "аграрії" знову завершили вдев'ятьох

– Через травму ви випали на довгий період. Чому після відновлення обрали саме Кудрівку? Що вас переконало в цьому проєкті і чи довго тривали перемовини?

– Перемовини не були надто тривалими, але цілком достатніми для того, щоб я переконався: це клуб, де я зможу бути корисним і знову грати на високому рівні.

– Наскільки для вас важливо було залишитися саме на рівні УПЛ? Це принципова планка, чи просто збіг обставин, якому ви раді?

– Для мене це було справді важливо. Йдеться не лише про статус – це про внутрішнє бажання залишатися на найвищому рівні, змагатися з найсильнішими. Я готувався, працював над собою, і коли з’явилася така можливість – сумнівів не було. Це не збіг, а результат наполегливої роботи та віри.

– З якими амбіціями входите в новий сезон? Чого хочете досягти самі і чим можете бути корисним новачку УПЛ?

– Амбіції завжди максимальні. Хочу знову насолоджуватися грою, відчувати ритм чемпіонату й, звісно, допомагати команді як результатами, так і самою грою – достойно виступати в УПЛ.

– Перший матч Кудрівки в УПЛ – і одразу сенсаційна перемога над Олександрією. Як вас налаштовували на цю гру? Що говорив тренерський штаб перед виходом на поле?

– Тренерський штаб наголошував, що ми не маємо права боятися суперника – незалежно від статусу Олександрії. Нам говорили: виходьте з холодною головою, але з гарячим серцем. Головне – дисципліна, концентрація з перших хвилин і віра в себе. Це був не просто перший матч в УПЛ – це був виклик, на який ми мали дати гідну відповідь.

– Ви забили гол у першому ж матчі після тривалої паузи. Що для вас означав цей момент?

– Це було дуже емоційно. Після такої довгої паузи повернутися і одразу забити – це щось особливе. Для мене це не просто гол, а доказ того, що я готовий боротися, що не втратив голоду до футболу. Це був момент, коли всі сумніви й важкі періоди залишилися позаду.

Дебют Кудрівки та два вилучення Олександрії у відеоогляді матчу УПЛ

– Удар був із доволі далекої дистанції. Ви одразу відчули, що "зайде"?

– Чесно кажучи, коли пробивав – було внутрішнє відчуття, що маю забити. Був якийсь момент впевненості, але до останнього дивився, як мʼяч летить.

– Якими були ваші перші емоції після фінального свистка і що лунало у роздягальні після історичної перемоги для клубу?

– Після фінального свистка – радість, полегшення, гордість за команду. У роздягальні обіймалися, аплодували один одному. Було видно, наскільки ця перемога важлива для всіх – і для гравців, і для персоналу, і для клубу загалом. Це був справжній початок нової історії Кудрівки.

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