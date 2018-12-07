Холдінг вилетів до кінця сезону – відомі деталі важкої травми

Захисник лондонського Арсенала Роб Холдінг на тривалий термін залишиться поза грою.

Холдінг зазнав травми у матчі проти Манчестер Юнайтед (2:2), через що ризикує пропустити 6-9 місяців, повідомляє Sky Sports.

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Лікарі діагностували у англійського захисника розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Холдінг зіграв 10 матчів, але результативними діями не відзначався. Арсенал посідає 5-ту сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 31 очко.