toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УПЛ ШАХТАР - ЛІОН МАРІУПОЛЬ - ШАХТАР ЮВЕНТУС - ІНТЕР

Холдінг вилетів до кінця сезону – відомі деталі важкої травми

15:12 296 Читать на русском
Холдінг вилетів до кінця сезону – відомі деталі важкої травми
Роб Холдінг / Фото skysports

Захисник лондонського Арсенала Роб Холдінг на тривалий термін залишиться поза грою.

Холдінг зазнав травми у матчі проти Манчестер Юнайтед (2:2), через що ризикує пропустити 6-9 місяців, повідомляє Sky Sports.

Арсенал покарає гравців, які вживали алкоголь та "звеселяючий газ" на скандальній вечірці перед стартом АПЛ

Лікарі діагностували у англійського захисника розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Холдінг зіграв 10 матчів, але результативними діями не відзначався. Арсенал посідає 5-ту сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 31 очко.

Англія15 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Арсенал: Середа 05 грудня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
2 : 2
Арсенал
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Арсенал Арсенал Роб Холдінг Роб Холдінг Манчестер Юнайтед - Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Маріуполь – Шахтар: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:005288 Маріуполь – Шахтар: анонс матчу УПЛ
3
год
:
51
хв
Ювентус
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук