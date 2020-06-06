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Холанду не вистачає однієї риси характеру – він знайшов її у зіркового партнера

11:31 136 Читать на русском
Холанду не вистачає однієї риси характеру – він знайшов її у зіркового партнера
Ерлінг Холанд / фото: Борусія Д

Нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд поділився думкою про свого одноклубника Матса Хуммельса.

"Коли перейшов у Борусію, познайомився з Хуммельсом, який виграв безліч титулів і турнірів, включаючи чемпіонат світу. Хочеться досягти такого ж результату.

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Також хочеться, щоб у мене була така ж психологія переможця, як у Матса. Він справжній боєць, багато чому мене вчить. Втім, в нашій команді багато переможців. Потрібно лише демонструвати свої вміння під час матчів", – цитує Холанда The World Game.

Нагадаємо, що Ерлінг Холанд перебрався до табору "джмелів" із австрійського Зальцбурга взимку. За цей час юний норвежець встиг провести 14 матчів за Борусію Д у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів.

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Теги
Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Матс Хуммельс Матс Хуммельс Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина
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