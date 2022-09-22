Матеріалу для оцінки доволі мало – всього 2 тури. Смерть королеви Єлизавети ІІ і перерва на збірні скоротили кількість матчів АПЛ у вересні.

Гвардіола зрадів приходу Де Дзербі в АПЛ – екс-тренер Шахтаря розкрив деталі розмови

На звання найкращого гравця претендують шестеро. Це Філіп Білінг (Борнмут, 2 голи), Кевін де Брюйне (Ман Сіті, 3 асисти), П'єр-Еміль Хьойберг (Тоттенхем, гол+асист), Алекс Івобі (Евертон, один асист), Джейкоб Ремзі (Астон Вілла, гол+асист) і Маркус Рашфорд (МЮ, 2+2). У серпні найкращим визнали Ерлінга Холанда, але цього разу 2 голів норвежцю не вистачило навіть для номінації.

За тренерську нагороду поборються Антоніо Конте, Ерік Тен Хаг і Гарі О'Ніл. Наставники Тоттенхема і Манчестер Юнайтед здобули 2 перемоги, а тимчасовий керманич Борнмута витиснув 4 очки у матчах з Ноттінгемом та Ньюкаслом.