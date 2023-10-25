ЗМІ звинуватили форварда Манчестер Сіті Ерлінга Холанда в шахрайстві у зв'язку з ухиленням від податків в Англії.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд став інвестором відомої компанії Hoegh Autoliners, яка займається перевезенням автомобілів. Згідно з Verdens Gang, норвежець виділив 1,5 млн євро на велику інвестицію – він придбав 200 тисяч акцій компанії.

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Згідно з джерелом, норвежець зробив цей крок, щоб уникнути сплати податків. Штаб-квартира норвезького судновласника Pillage 3, в яку Холанд вклав гроші, розташована в Люксембурзі – країні, яка вважається податковою гаванню. Таким чином, журналісти звинуватили Ерлінга в тому, що він утік від сплати англійських податків.

У 2023 році журнал Kapital опублікував список найбагатших норвежців. Ерлінг Холанд опинився на 240-му місці. Статки футболіста оцінюють у 160 мільйонів євро.

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