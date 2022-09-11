"Гвардіола? Думаю, що він схиблений на футболі, як і я. Ми обоє любимо футбол, він від нього божеволіє. Мені це подобається, тому що він думає про все у футболі та про те, як можна досягти більшого успіху.

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Система Гвардіоли справді складна, і я намагаюся освоїти її якнайшвидше, бо часу немає. Я не можу витрачати час на щось ще. Це хороша система, справді складна, але дуже хороша", – поділився Холанд у коментарі Telemundo Deportes.

Додамо, що Ерлінг став гравцем Манчестер Сіті цього літа та вже вписався в ігрові схеми Гвардіоли. Як наслідок – 12 голів та асист в 8 поєдинках.

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