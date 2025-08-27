Ерлінг Холанд змінив прізвище на футболці збірної Норвегії. Форвард Манчестер Сіті додав на футболку прізвище матері Грю Маріти Бреут, яка є колишньою легкоатлеткою. Про це інформує Manchester Evening News.

Ерлінг гратиме за збірну під прізвищем Бреут Холанд.

Вперше Холанд зіграє в новій футболці у вересневих матчах відбору до ЧС-2026 з Фінляндією та Молдовою. Зазначається, що змінювати прізвище на футболці Манчестер Сіті форвард не планує.

