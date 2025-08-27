Холанд змінить прізвище у збірній Норвегії – це не торкнеться Манчестер Сіті
23:14 - Читати іншою мовою
Форвард збірної Норвегії Ерлінг Холанд додасть прізвище матері на футболку національної команди.
Ерлінг Холанд змінив прізвище на футболці збірної Норвегії. Форвард Манчестер Сіті додав на футболку прізвище матері Грю Маріти Бреут, яка є колишньою легкоатлеткою. Про це інформує Manchester Evening News.
Реал стежить за Степановим – у Мадриді бачать прямий зв'язок українця з Холандом
Ерлінг гратиме за збірну під прізвищем Бреут Холанд.
Вперше Холанд зіграє в новій футболці у вересневих матчах відбору до ЧС-2026 з Фінляндією та Молдовою. Зазначається, що змінювати прізвище на футболці Манчестер Сіті форвард не планує.
Манчестер Сіті програв Тоттенхему в першій домашці сезону – "шпори" знову встановили рекорди на Етіхаді
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter