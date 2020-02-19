Холанд зізнався, хто з гравців надихнув його стати футболістом

Нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд розсекретив свого кумира.

"Хотів зустрітися з Кріштіану Роналду і сказати йому, що став футболістом через нього.

Продовження казки Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – ПСЖ

Він завжди був для мене прикладом", – цитує Холанда Record.

Нагадаємо, Ерлінг став відкриттям Ліги чемпіонів, забивши у нинішньому розіграші турніру 10 голів. Взимку 19-річний норвежець перебрався із Зальцбурга у дортмундську Борусію.

У поточному сезоні Бундесліги Холанд встиг провести 5 матчів та забити 8 м'ячів.

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