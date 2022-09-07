Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд пожартував після звитяги у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Холанд та Хоакін / Фото з соцмереж

Напередодні норвезький бомбардир оформив дубль у ворота Севільї. Після поєдинку він через свій Instagram звернувся до Хоакіна Санчеса, капітана Бетіса.

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"Сподіваюсь, легенда щаслива", – написав Холанд, додавши фото з великим зображення гравця "вердібланко". Очевидно, що Ерлінг мав на увазі розгром Севільї (4:0), яка є вічним суперником Бетіса. На жарт форварда Хоакін відреагував теж з усмішкою.

Зауважимо, іспанець та норвежець підтримують теплі стосунки. Влітку вони обоє відпочивали у Марбельї, де Холанд має будинок.

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