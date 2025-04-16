ПСЖ зумів здобути путівку у півфінал, хоча програв у матчі-відповіді Астон Віллі (2:3, заг. 5:4). У парижан був несподіваний вболівальник.

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Ерлінг Холанд дивився матч по ТВ, поділившись фото у соцмережах. Нападник Манчестер Сіті відреагував на другий гол парижан, написавши: "Дуже добре, ПСЖ".

Нагадаємо, що французький клуб грав з Манчестер Сіті на загальній стадії. "Містяни" програли з рахунком 2:4, а Холанд забив один гол.

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