Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд цікаво відреагував на запитання користувачів соцмереж щодо його вимови. Фанати звернули увагу, що його акцент з часом набув британських рис, і сам нападник не став цього заперечувати. У сторіс Snapchat норвежець коротко пояснив: "Я – британець".

Як повідомляє GOAL, попри гордість за виступи у збірній Норвегії, Холанд завжди підкреслює, що його коріння частково британське.

Холанд народився в Англії у липні 2000 року, коли його батько Альф-Інге виступав у Прем’єр-лізі за Лідс. Попри те, що родина вже у трирічному віці перевезла Ерлінга до Брюне в Норвегії, місто Лідс і місцевий клуб досі займають особливе місце в серці футболіста.

Кар’єра Холанда привела його до Манчестер Сіті у 2022 році, де він пішов шляхом свого батька. Наразі нападник переписує історію Ліги чемпіонів – він найшвидше досяг позначки у 50 голів. Для цього йому знадобилося лише 49 матчів.

