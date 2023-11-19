"Я пам'ятаю, що завжди спостерігав за Роналду, за його рухами у штрафному майданчику: він робив два-три рухи, перш ніж увірватися в зону, в якій хотів опинитися.

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Це щось подібне на дуель із захисниками. Важливо ідеально вибрати час. І пас має бути хорошим. Якщо не буде хорошої подачі, ти не зможеш забити головою.

Чи надихав мене Кріштіану? Так, він був головним прикладом. Те, як він рухався, як розвивав свою манеру гри. Пам'ятаєте, як він грав у Манчестер Юнайтед, а потім у перші роки в Реалі? У Мадриді він став нападником.

Неймовірно, що він робив. А також те, як забивав голи. Уся справа в непомітних переміщеннях у штрафному та здатності обманювати захисників", – розповів норвежець в інтерв'ю TV2.no.

Нагадаємо, що Ерлінг Холанд в поточному сезоні зіграв у 18 матчах за Манчестер Сіті. В його активі 17 голів та чотири результативні передачі.

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